В России усовершенствовали способ выработки энергии из СПГ и биомассы

Как пояснил профессор Южно-Уральского государственного университета Евгений Соломин, новая технология объединяет работу газогенератора, преобразующего биомассу в горючий газ, с процессом регазификации СПГ. Это решение позволяет направлять криогенную энергию на улучшение работы паротурбинного цикла, повышая общую эффективность системы.

Эффективность технологии растёт с увеличением температуры и объёма перерабатываемой биомассы, хотя этот принцип действует только до определённого температурного предела — 1200 Кельвинов. Часть энергии также можно передавать электролизеру для расщепления воды на кислород и водород, который в дальнейшем может использоваться как топливо.