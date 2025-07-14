В России усовершенствовали технологию производства оптических кристаллов

Ученые сравнили два метода легирования — процесса улучшения свойств материала путем добавления примесей. Традиционный «прямой» способ, при котором оксиды лития, ниобия и магния смешиваются и спекаются, оказался менее эффективным из-за неравномерного распределения магния. Альтернативный «гомогенный» метод, при котором сначала создается равномерная ниобиево-магниевая матрица, а затем добавляется литий, показал лучшие результаты.

Как выяснили ученые, гомогенное легирование позволяет получать более однородные кристаллы даже при высокой концентрации магния. Это особенно важно для производства периодически поляризованных кристаллов, где однородность структуры напрямую влияет на эффективность преобразования лазерного излучения.

В ходе исследования применялись методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и инфракрасной спектроскопии, которые помогли изучить атомные дефекты. Ученые обнаружили, что ионы магния замещают литий в кристаллической решетке, образуя стабильные кластеры с ниобием.