В России усовершенствовали технологию водно-лазерной резки материалов

В России усовершенствовали технологию водно-лазерной резки материаловБлагодаря которой можно избежать излишнего теплового воздействия
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) рассказали, что магистрант вуза разработал инновационную технологию водно-лазерной резки материалов, которая обещает улучшить производственные процессы, особенно в авиационной промышленности, пишет ТАСС. В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) рассказали, что магистрант вуза разработал инновационную технологию водно-лазерной резки материалов, которая обещает улучшить производственные процессы, особенно в авиационной промышленности, пишет ТАСС.
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Этот метод позволяет разрезать листовые материалы без излишнего теплового воздействия, предотвращая тем самым дефекты, которые могут возникнуть при использовании традиционных методов резки.
Разработчик, магистрант Илья Бадин, представил прототип этой технологии, которая сочетает в себе лазерную резку и воду. Теперь возможно снизить воздействие высокой температуры на материалы, которая часто приводит к дефектам и сокращению срока службы изделий. Технология заключается в направлении лазерного луча в ламинарную струю воды, а также в оптимизации фокусировки лазерного луча. Это позволяет увеличить толщину обрабатываемых материалов и снизить тепловое воздействие на них.