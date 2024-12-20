В России успешно протестировали метод транспортировки плазмы крови дронами

Для перевозки использовались беспилотники InnoVtol-3s, которые имеют систему вертикального взлета и посадки. Эти дронов обладают конструкцией, минимизирующей перегрузки и вибрацию, что важно для сохранности биоматериала. Эксперименты прошли в сложных погодных условиях, а транспортировка была проверена на образцах плазмы крови у 30 добровольцев.

Результаты показали, что отклонения в качестве биоматериала после перевозки не превышали 4%, что подтверждает эффективность нового метода. Эксперты подчеркнули, что благодаря этой технологии становится возможной доставка крови и других биоматериалов в отдаленные регионы, где традиционные способы транспортировки часто не подходят.