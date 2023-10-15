В России установили место столкновения татар и русских воинов на Куликовом поле

В России установили место столкновения татар и русских воинов на Куликовом полеВо времена Ивана Грозного
Российские археологи установили место столкновения татар и русских воинов на Куликовом поле, пишет РИА Новости.
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Как узнали археологи, на этом поле произошло еще одно военное столкновение, которое произошло в 1542 году во время правления Ивана Грозного, спустя 162 года после Куликовской битвы.
Историки обнаружили упоминания о второй Куликовской битве в Никоновском своде XVI века. Согласно данным в августе 1542 года, татарские войска напали на Рязанскую землю, и русские воеводы смогли отразить их атаку, вынудив татар на отступление. Однако до недавнего времени место этого столкновения оставалось неизвестным.
Археологи из Государственного музея-заповедника "Куликово поле" смогли решить эту головоломку. На протяжении нескольких лет они проводили раскопки на Куликовом поле и обнаружили артефакты, связанные с этим событием.
Мы нашли две мисюрки – комбинированные шлемы кавказского типа, сделанные из кольчужных колец с темечком из металлического кругляша. Причем один из них был целым, с серебряной "всечкой" – резной инкрустацией. Нашли богато украшенную булаву, которая, скорее всего, принадлежала татарским военачальникам. Также мы нашли различные виды наконечников копий XV и XVI веков, кольчугу, боевые топоры – бердыши и массу других предметов, которые связаны не с Куликовской битвой, а с более поздними эпизодами военного противостояния с кочевниками.