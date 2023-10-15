В России установили место столкновения татар и русских воинов на Куликовом поле

Как узнали археологи, на этом поле произошло еще одно военное столкновение, которое произошло в 1542 году во время правления Ивана Грозного, спустя 162 года после Куликовской битвы.

Историки обнаружили упоминания о второй Куликовской битве в Никоновском своде XVI века. Согласно данным в августе 1542 года, татарские войска напали на Рязанскую землю, и русские воеводы смогли отразить их атаку, вынудив татар на отступление. Однако до недавнего времени место этого столкновения оставалось неизвестным.

Археологи из Государственного музея-заповедника "Куликово поле" смогли решить эту головоломку. На протяжении нескольких лет они проводили раскопки на Куликовом поле и обнаружили артефакты, связанные с этим событием.