Опубликовано 23 апреля 2024, 20:16
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В России уточнили срок постройки улучшенной ракеты «Ангара-А5М»Она будет использоваться на двух космодромах
По планам Центра «Хруничев», первый образец усовершенствованной ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» будет создан в 2025 году. Гендиректор предприятия, Алексей Варочко, подчеркнул, что новая ракета будет использоваться как на космодроме Восточный, так и на Плесецке. Он также отметил, что «Ангара-А5» сможет доставлять крупные аппараты на геостационарную орбиту и выводить группы спутников на солнечно-синхронную орбиту.
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Руководитель предприятия также упомянул о подготовке к пускам ракеты легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Восточный. По его словам, это позволит создавать и обновлять спутниковые группировки.
Ранее стало известно, что первый запуск «Ангары-А5М» состоится в 2027 году. Это событие будет совмещено с испытаниями нового российского пилотируемого корабля.
«Ангара-А5М» будет обладать более мощными двигателями, чем предыдущая версия, что позволит ей выводить на орбиту до 27 тонн полезной нагрузки. Это на 10 процентов больше, чем у «Ангары-А5».