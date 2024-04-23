В России уточнили срок постройки улучшенной ракеты «Ангара-А5М»

Руководитель предприятия также упомянул о подготовке к пускам ракеты легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Восточный. По его словам, это позволит создавать и обновлять спутниковые группировки.

Ранее стало известно, что первый запуск «Ангары-А5М» состоится в 2027 году. Это событие будет совмещено с испытаниями нового российского пилотируемого корабля.

«Ангара-А5М» будет обладать более мощными двигателями, чем предыдущая версия, что позволит ей выводить на орбиту до 27 тонн полезной нагрузки. Это на 10 процентов больше, чем у «Ангары-А5».