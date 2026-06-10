В России утвердили 176 стандартов для технологий ИИ

По словам Шалаева, Россия вошла в число стран-лидеров по наличию стандартов в области верификации технологий, применяемых в ИИ. Кроме того, в сфере беспилотного транспорта уже действуют 8 первых ГОСТов на высокоавтоматизированные транспортные средства. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект об упрощении экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для технологий искусственного интеллекта. Инициатива касается сфер, где пока нет полноценного регулирования. В их числе использование беспилотной наземной техники в аэропортах и обработка промышленных данных.