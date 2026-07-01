В России утвердили первые стандарты для промышленной автоматизации

В документ вошли ПНСТ «Системы промышленной автоматизации открытые. Системы управления открытые распределенные. Термины и определения» и ПНСТ «Системы киберфизические. Системы промышленной автоматизации открытые. Системы управления открытые распределенные. Общая архитектура, интерфейсы и основные требования».

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак отметил, что новые правила задают единые технические требования, обеспечивают совместимость оборудования и программного обеспечения разных производителей и упрощают внедрение цифровых решений на предприятиях. Также они формируют базу для последующей сертификации и развития отечественных технологий автоматизации.

По данным ведомства, стандарты должны ускорить модернизацию производств, снизить затраты на интеграцию систем и усилить конкуренцию среди российских разработчиков. В перспективе это должно укрепить технологическую независимость промышленности и создать единую экосистему решений.