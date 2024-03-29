В России утвердили пилотные зоны для тестирования 5G

Тестирование проекта, направленного на разработку механизмов совместного использования частот гражданскими и спецслужбами, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

Также Министерство цифрового развития отметила о первой заявке на выделение частот для гибридных сетей связи, которую подала компания МТС. Такие сети позволяют объединять земные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта, что позволит смартфонам и планшетам работать в зонах с ограниченным доступом к сети.

Это первый шаг к тестированию таких технологий в России, и ГКРЧ уже создает рабочую группу для дальнейших исследований и выделения необходимых частот.