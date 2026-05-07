В России утвердили правила реестра цифровых платформ

Правительство России утвердило правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Реестр станет частью системы регулирования платформенной экономики, пишет ТАСС.

База данных будет размещена в электронном виде на сайте Минэкономразвития. В нее внесут название платформы, адрес ресурса, сведения об операторе и данные о соответствии установленным критериям.

Как сообщил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, платформы смогут попасть в реестр двумя способами. Первый предусматривает использование данных ФАС и ФНС о сделках и продавцах. Второй вариант предполагает добровольную подачу заявления оператором.

Операторы обязаны сообщать об изменении доменного имени, названия и других ключевых сведений. С 2027 года актуализация данных будет проводиться ежегодно до 1 июля. Реестр должны запустить до 2 ноября 2026 года.