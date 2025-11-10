В России утвердили правила защиты интернета от угроз

Опубликовано 10 ноября 2025, 08:151 мин.
В России утвердили правила защиты интернета от угрозДокумент определяет перечень рисков для сетевой инфраструктуры
Правительство Российской Федерации утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ, который вступит в силу 1 марта 2026 года, определяет перечень угроз для устойчивой работы интернета на территории страны.
© Ferra.ru
В перечень вошли такие риски, как отсутствие доступа к услугам связи из-за аварий и перегрузок, нарушение работы критически важных объектов, компьютерные атаки и подмена абонентских номеров. Также угрозой считается невозможность передачи информации за пределы России, что означает нарушение доступа к мировому интернету.
Определение перечня угроз будет осуществляться Министерством цифрового развития, Роскомнадзором и ФСБ в рамках их компетенции. Информация о выявленных угрозах будет направляться в Роскомнадзор, который займется разработкой регламентов реагирования на каждую из них.