В России утвердили программу переподготовки нутрициологов

Опубликовано 11 июля 2026, 16:291 мин.
В России утвердили программу переподготовки нутрициологовОбучение доступно медработникам
В России разработали программу профессиональной переподготовки по специальности «Нутрициология». Согласно проекту приказа Министерства здравоохранения, пройти обучение смогут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, пишет ТАСС.
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В курс включили изучение связи питания и здоровья, особенности рациона детей и беременных, основы оказания экстренной помощи по профилю, а также правила составления традиционных рационов и питания при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.
Кроме того, будущие нутрициологи изучат основы приготовления блюд здорового питания, спортивное питание и вопросы применения БАДов. После подготовки специалисты смогут консультировать население, включая детей, взрослых и организованные коллективы, а также проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению.