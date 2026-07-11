В России утвердили программу переподготовки нутрициологов

В курс включили изучение связи питания и здоровья, особенности рациона детей и беременных, основы оказания экстренной помощи по профилю, а также правила составления традиционных рационов и питания при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

Кроме того, будущие нутрициологи изучат основы приготовления блюд здорового питания, спортивное питание и вопросы применения БАДов. После подготовки специалисты смогут консультировать население, включая детей, взрослых и организованные коллективы, а также проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению.