В России утвердили стандарт для цифровых моделей поликлиник

Опубликовано 30 июля 2026, 19:041 мин.
В России утвердили стандарт для цифровых моделей поликлиникДокумент регулирует применение ИИ и ТИМ в строительстве
Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт для цифровых информационных моделей (ЦИМ) поликлиник. Документ задает единые правила создания и ведения таких моделей на всех этапах: от предпроектной подготовки до строительства, эксплуатации и даже сноса. Для каждого здания должна формироваться отдельная ЦИМ, пишет ТАСС.
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В «ДОМ.РФ Технологии» отметили, что 49% российских застройщиков уже используют технологии информационного моделирования. Они сокращают бумажный документооборот на 85%, время обработки документов — на 50%, а количество ошибок при проектировании — на 80%. Это ускоряет строительство и повышает качество объектов.
Глава Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что распространение цифровых подходов на социальные учреждения, включая поликлиники, поможет создать более удобную инфраструктуру для граждан.