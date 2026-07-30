В России утвердили стандарт для цифровых моделей поликлиник

В «ДОМ.РФ Технологии» отметили, что 49% российских застройщиков уже используют технологии информационного моделирования. Они сокращают бумажный документооборот на 85%, время обработки документов — на 50%, а количество ошибок при проектировании — на 80%. Это ускоряет строительство и повышает качество объектов.

Глава Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что распространение цифровых подходов на социальные учреждения, включая поликлиники, поможет создать более удобную инфраструктуру для граждан.