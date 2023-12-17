В России утвердили стратегию цифровой модернизации культуры

Это решение направлено на интеграцию современных цифровых технологий в культурную сферу, обновление музеев, театров и библиотек, а также обеспечение более широкого доступа культурных ценностей для граждан.

Одним из проектов является инициатива «ГосБилет», которая предполагает создание единой цифровой платформы для учета билетов на культурные события в России, с целью борьбы с поддельными билетами.

Другие проекты, такие как «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники», направлены на предоставление персонализированных предложений о предстоящих мероприятиях профессионалам и любителям искусства.

«Культурный регион, типовое облачное решение» и «Домен 'Культура'» нацелены на развитие цифровых инноваций в учреждениях культуры. Они включают внедрение искусственного интеллекта, создание цифровых сервисов и автоматизацию операционных процессов.