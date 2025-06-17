В России утвердят ГОСТы на серверное оборудование и электронику

Ранее уже были утверждены российские стандарты для ноутбуков, планшетов и мониторов. Теперь в планах — выпуск ГОСТов для серверов, а также новых стандартов в сфере электронного машиностроения, микроволновой и силовой электроники.

Сейчас отечественные производители все активнее выпускают такую технику, и для развития российских технологий необходимо создать стандарты, ориентированные именно на местные особенности и требования.

Новые ГОСТы станут важным шагом для унификации продукции, обеспечения совместимости оборудования и повышения уровня информационной безопасности. Кроме того, они помогут внедрять лучшие практики и масштабировать производство внутри страны, отметил Шалаев.