В России
21:30, 07 октября 2023
1 мин.

В России утвердят стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

В планах развитие и внедрение во многие сферы

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в скором времени в России утвердят стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, пишет ТАСС ссылаясь на сообщение правительства РФ.

В России утвердят стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

© Ferra

Также по словам Дмитрия Чернышенко, президент России Владимир Путин поручил развивать технологии искусственного интеллекта, а также внедрить их в отрасли входящие в экономику и социальную сферу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение.

В настоящее время в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения - их целесообразно развивать, в том числе для повышения обороноспособности страны и защиты наших граждан. Для этого необходимо организовать эффективный трансфер технологий, которые будут при этом доступны как для сферы безопасности, так и для всего рынка. Этим займется правительство России совместно с технополисом ВИТ "Эра" и лидерами отрасли. Решения, которые мы выработаем сегодня, должны быть учтены в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее утверждение мы ожидаем в ближайшее время.

Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер
Новости партнеров
Новости партнеров