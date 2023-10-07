В России утвердят стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

В настоящее время в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения - их целесообразно развивать, в том числе для повышения обороноспособности страны и защиты наших граждан. Для этого необходимо организовать эффективный трансфер технологий, которые будут при этом доступны как для сферы безопасности, так и для всего рынка. Этим займется правительство России совместно с технополисом ВИТ "Эра" и лидерами отрасли. Решения, которые мы выработаем сегодня, должны быть учтены в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее утверждение мы ожидаем в ближайшее время.