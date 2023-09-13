В России увеличат производство беспилотников вдвое

Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объём российского рынка тяжёлых и средних аппаратов. В ближайшие годы предстоит выполнить несколько важных для государства задач — от формирования промышленной базы программного обеспечения, инфраструктуры, поддержки спроса на заказ от ведомств, регионов и государственных компаний и до развития, соответственно, научных и технологических компетенций, конструкторской и отечественной инженерной школы.