В России увеличат расходы на науку

На встрече обсуждалось распределение финансирования на 2026−2028 годы в рамках государственной программы научно-технологического развития. Особое внимание уделили базовому и дополнительному финансированию, которое направят как на научные исследования, так и на развитие образовательной сферы.

В рамках стратегии предполагается не только увеличить объём средств, но и обеспечить их эффективное использование. Одним из приоритетов станет консолидация расходов, а также разработка предложений по привлечению частных инвестиций. Минобрнауки и Минфину поручено совместно подготовить механизмы стимулирования роста вложений в научные разработки.