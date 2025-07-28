В России увеличат расходы на науку

Опубликовано 28 июля 2025, 22:101 мин.
В России увеличат расходы на наукуПравительство обсуждает новые меры поддержки
В России планируют увеличить инвестиции в научную сферу. По поручению президента, к 2030 году доля расходов на науку должна достичь 2% от валового внутреннего продукта. Об этом говорилось на заседании комиссии по научно-технологическому развитию, которое провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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На встрече обсуждалось распределение финансирования на 2026−2028 годы в рамках государственной программы научно-технологического развития. Особое внимание уделили базовому и дополнительному финансированию, которое направят как на научные исследования, так и на развитие образовательной сферы.
В рамках стратегии предполагается не только увеличить объём средств, но и обеспечить их эффективное использование. Одним из приоритетов станет консолидация расходов, а также разработка предложений по привлечению частных инвестиций. Минобрнауки и Минфину поручено совместно подготовить механизмы стимулирования роста вложений в научные разработки.