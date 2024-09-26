В России увеличат спутниковую группировку

Опубликовано 26 сентября 2024, 15:581 мин.
В России увеличат спутниковую группировкуДо конца 2024 года
Генеральный директор Sitronics Space, входящей в Sitronics Group, Павел Черенков сообщил, что компания намерена запустить несколько десятков спутников до конца 2024 года, что позволит увеличить группировку спутников автоматической идентификационной системы (АИС) до 62 единиц.
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По его словам, сейчас на орбите находится около 30 спутников АИС, которые используются для наблюдения за морскими судами. До конца года их число более чем удвоится. Кроме того, в рамках программы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) компания уже располагает тремя спутниками, а к концу 2024 года планируется запуск еще трех.
Новая спутниковая группировка обеспечит более точное наблюдение за морскими и земными объектами, что откроет дополнительные возможности для клиентов компании уже с начала следующего года, добавил Черенков.