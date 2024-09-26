В России увеличат спутниковую группировку

По его словам, сейчас на орбите находится около 30 спутников АИС, которые используются для наблюдения за морскими судами. До конца года их число более чем удвоится. Кроме того, в рамках программы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) компания уже располагает тремя спутниками, а к концу 2024 года планируется запуск еще трех.

Новая спутниковая группировка обеспечит более точное наблюдение за морскими и земными объектами, что откроет дополнительные возможности для клиентов компании уже с начала следующего года, добавил Черенков.