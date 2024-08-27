В России увеличили дальность связи с беспилотниками до 20 км

Разработка основана на модификации телевизионной антенны, позволяющей передавать сигнал для управления БПЛА в СВЧ-диапазоне на значительно большем расстоянии. Эта инновация была создана в рамках студенческого конструкторского бюро, и уже успешно прошла лабораторные испытания, отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

Все лабораторные испытания антенны уже завершены, и разработку планируется представить на международном научно-технологическом форуме «Технопром». В будущем студент планирует доработать проект, сделав антенну поворотной.