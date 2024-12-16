В России увеличили срок службы лопаток паровых турбин в 1,5 раза

Для достижения этого результата применена технология PVD, заключающаяся в нанесении тонких металлических пленок путем осаждения металлов в газовой фазе. Ученые МЭИ использовали уникальное оборудование для формирования таких покрытий, а также экспериментальную установку «Эрозия-М», созданную в университете.

Работающие в условиях влажного водяного пара лопатки турбин подвергаются постоянным нагрузкам из-за высокоскоростного удара водяных капель, которые ведут себя как твердые тела. Это приводит к разрушению кромок лопаточного аппарата, снижению эффективности турбины, а иногда и к аварийной остановке из-за поломки лопаток.

Новое покрытие защищает всю поверхность лопатки, включая входные и выходные кромки, предотвращая эрозионные повреждения. Были проведены детальные испытания модифицированных стеллитовых пластин и проверки технологии на действующих турбинах.