В России
Опубликовано 16 декабря 2024, 21:15
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В России увеличили срок службы лопаток паровых турбин в 1,5 раза

Разработана новая технология с износостойкими покрытиями
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали новое решение, которое позволяет увеличить срок службы лопаток паровых турбин в 1,5 раза. Кроме того, эрозионная стойкость покрытия из сплава стеллита повышена более чем в два раза, сообщили в пресс-службе университета.
В России увеличили срок службы лопаток паровых турбин в 1,5 раза

© Ferra.ru

Для достижения этого результата применена технология PVD, заключающаяся в нанесении тонких металлических пленок путем осаждения металлов в газовой фазе. Ученые МЭИ использовали уникальное оборудование для формирования таких покрытий, а также экспериментальную установку «Эрозия-М», созданную в университете.

Работающие в условиях влажного водяного пара лопатки турбин подвергаются постоянным нагрузкам из-за высокоскоростного удара водяных капель, которые ведут себя как твердые тела. Это приводит к разрушению кромок лопаточного аппарата, снижению эффективности турбины, а иногда и к аварийной остановке из-за поломки лопаток.

Новое покрытие защищает всю поверхность лопатки, включая входные и выходные кромки, предотвращая эрозионные повреждения. Были проведены детальные испытания модифицированных стеллитовых пластин и проверки технологии на действующих турбинах.