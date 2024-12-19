В России увеличилось количество заявок на регистрацию отечественного ПО

Лидерами по числу поданных заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. По словам Юрия Зубова, рост патентной активности в IT-сфере связан с мерами государственной поддержки, реализацией программы «Цифровая экономика» и необходимостью замещения зарубежных разработчиков, ушедших с российского рынка.

Глава Роспатента отметил, что ведомство активно улучшает условия для разработчиков. С 2020 года работает цифровой сервис для регистрации программ, позволяющий оформить права на интеллектуальную собственность за один день. За четыре года через этот сервис подано 11 185 заявок, из которых 3 333 — только за 2024 год.

Зубов подчеркнул, что рост патентной активности наблюдается с 2021 года. В 2021 году в Роспатент поступило 22 027 заявок на регистрацию программ, в 2022 году — уже 26 474 (рост на 20%), а в 2023 году — 29 944 (+13%). Регистрация баз данных также демонстрирует положительную динамику: с 3 401 заявки в 2021 году до 5 297 в 2023 году.