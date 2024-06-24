В России увеличился прием студентов на программы ИИ более чем в пять раз

Опубликовано 24 июня 2024, 22:08
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В России увеличился прием студентов на программы ИИ более чем в пять разСогласно исследованию
В России значительно увеличился прием студентов на программы обучения технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в 2023 году. По данным Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ), количество принятых увеличилось более чем в 5,4 раза, достигнув 20,7 тыс. человек.
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Общее число студентов, изучающих ИИ на различных курсах, составило 42,3 тыс. человек, что значительно превышает число выпускников. Основная часть студентов (70,1%) обучается по инженерным и техническим направлениям, показывая высокий уровень специализации в этой области, добавили в пресс-службе ИСИЭЗ ВШЭ.
Прогнозируется, что к 2027 году около 8 700 студентов получат бакалаврские степени в области ИИ, а к 2029 году около 6 тыс. студентов станут магистрами. Эти данные свидетельствуют о стремительном развитии сектора ИИ в высшем образовании России.