В России
21:09, 13 октября 2023
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В России увеличивается спрос на бытовую технику

Верхнего ценового сегмента

Директор маркетплейса группы "М.Видео-Эльдорадо" Александра Иванченко в беседе с ТАСС рассказала, что во второй половине 2023 года спрос на бытовую технику в России набирает обороты. Покупатели все больше обращают внимание на продукцию верхнего ценового сегмента.

В России увеличивается спрос на бытовую технику

© Ferra

Она подчеркнула, что спрос улучшается как на крупную, так и на встраиваемую технику, а также на премиальные товары. В качестве возможных объяснений этому тренду, Иванченко упомянула отложенный спрос и восстановление ассортимента.

Кроме того, это известный тренд: во времена экономических сложностей нижний и высокий сегменты чувствуют себя лучше. Сейчас мы видим подтверждение этого.

Александра Иванченко
Директор маркетплейса группы "М.Видео-Эльдорадо"

Наиболее популярными категориями товаров на маркетплейсе бытовой техники включают в себя встраиваемую и крупную технику, пылесосы, электроинструмент и электросамокаты. Важно отметить, что электросамокаты демонстрируют самый высокий рост продаж в денежном выражении.

По географии покупок лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

Сейчас потребители придают большое значение качеству обслуживания, наличию гарантии, ценовой доступности и широкому выбору.

Вообще, сейчас на первый план для покупателей выходит качество обслуживания, наличие гарантии. Также они особое внимание обращают на уровень цен и широкий ассортимент. В целом, мы отмечаем более прагматичный, чем раньше, подход потребителей к выбору товаров и покупкам.

Александра Иванченко
Директор маркетплейса группы "М.Видео-Эльдорадо"
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