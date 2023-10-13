В России увеличивается спрос на бытовую технику

Вообще, сейчас на первый план для покупателей выходит качество обслуживания, наличие гарантии. Также они особое внимание обращают на уровень цен и широкий ассортимент. В целом, мы отмечаем более прагматичный, чем раньше, подход потребителей к выбору товаров и покупкам.