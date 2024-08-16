В России уже есть вакцина от от оспы обезьян

Опубликовано 16 августа 2024, 15:33
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В России уже есть вакцина от от оспы обезьянЦентр "Вектор" предложил новый препарат
Центр «Вектор» Роспотребнадзора сообщил о наличии вакцины «ОртопоксВак» для профилактики оспы обезьян. Этот препарат был зарегистрирован в 2022 году и представляет собой передовое решение для борьбы с ортопоксвирусами, к которым относится и оспа обезьян.
Вакцина «ОртопоксВак» была разработана с 2009 года и получила патент в 2022 году. Она создана на основе ослабленного живого вируса осповакцины, что позволяет обеспечить устойчивый иммунитет при высоком уровне безопасности. Вакцина прошла все необходимые этапы разработки и испытаний, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кроме вакцины, Центр «Вектор» также разработал ПЦР-систему для диагностики вирусов натуральной оспы и оспы обезьян, а также противооспенный препарат «Антипоксивир», отметили в пресс-службе ведомства.