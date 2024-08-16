В России уже есть вакцина от от оспы обезьян

Вакцина «ОртопоксВак» была разработана с 2009 года и получила патент в 2022 году. Она создана на основе ослабленного живого вируса осповакцины, что позволяет обеспечить устойчивый иммунитет при высоком уровне безопасности. Вакцина прошла все необходимые этапы разработки и испытаний, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме вакцины, Центр «Вектор» также разработал ПЦР-систему для диагностики вирусов натуральной оспы и оспы обезьян, а также противооспенный препарат «Антипоксивир», отметили в пресс-службе ведомства.