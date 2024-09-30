В России в 10 раз увеличат скорость домашнего интернета

Согласно информации, средства будут направлены на модернизацию оборудования и обновление программного обеспечения. Эксперты отмечают, что развитие телекоммуникационной отрасли становится особенно актуальным на фоне роста интереса к онлайн-видео и увеличения числа умных устройств.

В настоящее время средняя скорость интернет-доступа в России составляет 88 мегабит в секунду, что ставит страну на 61-е место в мировом рейтинге, пишут «Известия».