В России в 10 раз увеличат скорость домашнего интернета

Опубликовано 30 сентября 2024, 21:051 мин.
В России в 10 раз увеличат скорость домашнего интернетаВ проект будет вложено более 280 миллиардов рублей
В России готовится федеральный проект, направленный на увеличение скорости домашнего интернета в десять раз. Как сообщают «Известия», на развитие сети в крупных городах и административных центрах планируется выделить более 280 миллиардов рублей. Основная часть финансирования будет привлечено из внебюджетных источников, таких как сетевые операторы и интернет-провайдеры.
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Согласно информации, средства будут направлены на модернизацию оборудования и обновление программного обеспечения. Эксперты отмечают, что развитие телекоммуникационной отрасли становится особенно актуальным на фоне роста интереса к онлайн-видео и увеличения числа умных устройств.
В настоящее время средняя скорость интернет-доступа в России составляет 88 мегабит в секунду, что ставит страну на 61-е место в мировом рейтинге, пишут «Известия».