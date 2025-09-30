В России в ближайшие десять лет появится аэротоакси

Опубликовано 30 сентября 2025, 17:231 мин.
В России в ближайшие десять лет появится аэротоаксиПолностью беспилотные самолеты останутся задачей будущего
В Министерстве транспорта России считают, что аэротакси могут появиться в отдельных городах страны в течение ближайшего десятилетия. Для этого необходимо решить вопросы сертификации и создать соответствующую инфраструктуру.
Как сообщили в ведомстве, полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры являются более отдаленной перспективой. Их внедрение, вероятно, будет происходить поэтапно и сначала на ограниченных маршрутах.
Несмотря на то, что современные самолеты оснащены автопилотами и сложными системами помощи, они работают под контролем экипажа в рамках сертифицированных режимов. Для перехода к полностью беспилотным пассажирским перевозкам требуются дальнейшие разработки в области навигации, обнаружения препятствий и обеспечения кибербезопасности.
Кроме того, необходимо адаптировать нормативную базу и обеспечить общественное доверие к новым технологиям.