В России в ближайшие десять лет появится аэротоакси

Как сообщили в ведомстве, полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры являются более отдаленной перспективой. Их внедрение, вероятно, будет происходить поэтапно и сначала на ограниченных маршрутах.

Несмотря на то, что современные самолеты оснащены автопилотами и сложными системами помощи, они работают под контролем экипажа в рамках сертифицированных режимов. Для перехода к полностью беспилотным пассажирским перевозкам требуются дальнейшие разработки в области навигации, обнаружения препятствий и обеспечения кибербезопасности.

Кроме того, необходимо адаптировать нормативную базу и обеспечить общественное доверие к новым технологиям.