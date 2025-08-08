В России
Опубликовано 08 августа 2025, 19:24
В России вдвое увеличили срок службы редуктора тракторов

Модернизирован редуктор переднего моста
Инженеры Донецкого государственного технического университета провели модернизацию бортового редуктора переднего моста российских тракторов, что позволило значительно увеличить срок его службы.
Работа началась в рамках программы импортозамещения, когда в стране наладили производство тракторов по канадской лицензии. В ходе анализа выяснилось, что оригинальные редукторы недостаточно прочны для эксплуатации в российских условиях.

Специалисты изменили форму некоторых ключевых элементов механизма и заменили материал их изготовления. Благодаря этому запас прочности вырос в 1,76 раза, а общий ресурс агрегата увеличился примерно вдвое.

Опытный образец трактора с обновленными деталями прошел испытания в поле с различными видами прицепного и навесного оборудования. Дополнительно его проверят на специализированных трассах с искусственными препятствиями.