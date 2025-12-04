В России вдвое выросли продажи научных книг

Опубликовано 04 декабря 2025, 23:131 мин.
В России вдвое выросли продажи научных книгСпрос растет
Продажи научной литературы в России за первые три квартала 2025 года увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издательство «Наука».
© Ferra.ru
Рост спроса отмечается не только на книги этого издательства, но и на издания институтов Российской академии наук, продажи которых выросли через сеть «Академкнига» и маркетплейсы.
Основная причина всплеска интереса — рост покупок цифровых версий научных произведений. «Это связано, в первую очередь, с увеличением количества покупок цифровых версий монографий, сборников и научных журналов», — пояснил руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин.
При этом продажи научно-популярной и художественной литературы остались на прежнем уровне.