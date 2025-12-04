В России вдвое выросли продажи научных книг

Рост спроса отмечается не только на книги этого издательства, но и на издания институтов Российской академии наук, продажи которых выросли через сеть «Академкнига» и маркетплейсы.

Основная причина всплеска интереса — рост покупок цифровых версий научных произведений. «Это связано, в первую очередь, с увеличением количества покупок цифровых версий монографий, сборников и научных журналов», — пояснил руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин.

При этом продажи научно-популярной и художественной литературы остались на прежнем уровне.