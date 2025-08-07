В России внедрили цифровой сервис для авиации

Система позволяет пилотам получать актуальные данные о погоде, состоянии ВПП и навигационных средствах в цифровом виде. Это существенно быстрее традиционных голосовых сообщений — информация обновляется за секунды и доступна на любом расстоянии от аэродрома.

Тестирование сервиса проводилось в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Самары с участием «Аэрофлота», S7 и авиакомпании «Россия». По словам представителей Росавиации, внедрение D-ATIS повысит безопасность полётов за счёт исключения ошибок при передаче данных.

Сервис разработан при участии компаний Ростеха и уже подключён к сети передачи данных «Инфоком-Авиа». В ближайшие годы систему планируют внедрить по всей стране, а к 2026 году дополнить другими цифровыми сервисами для авиации.