В России внедрили ИИ для ускоренной разработки нанотел против рака

Нанотела соединяются с молекулами-«мишенями» на поверхности клеток, в частности с рецептором CD137, регулирующим активность Т-клеток. Ранее созданные моноклональные антитела к этому рецептору показали низкую эффективность и высокую токсичность. Применение нанотел позволяет снизить эти риски и повысить терапевтический эффект.

Для разработки ученые использовали генеративные методы ИИ, которые последовательно улучшали расчетные свойства молекул и прогнозировали их наиболее удачные структуры. Лабораторные синтез и анализ в Институте биохимии РАН подтвердили эффективность предложенного подхода и точность расчетов.

Новая методика позволяет проектировать молекулы в цифровой среде еще до лабораторных испытаний. Это сокращает время и расходы на создание препаратов и снижает финансовые риски фармацевтических компаний.