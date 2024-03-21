В России внедрили новые линии по сборке микросхем и чипов

Запуск новых мощностей позволит российским производителям электроники получить стабильные поставки чипов и увеличить локализацию своих продуктов. Новая линия сборки микросхем в пластиковые корпуса позволит выпускать более 40 различных изделий для потребительской и общепромышленной электроники, включая применение в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике, счетчиках электроэнергии, медицинской технике и других областях.

Производственная мощность новой линии сборки микросхем составит до 18 млн изделий ежегодно, а мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт увеличены в два раза. Это позволит обеспечить растущий спрос, включая поставки для Национальной системы платежных карт.