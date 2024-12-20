В России внедрили систему общения дорожников с водителями

Опубликовано 20 декабря 2024, 23:381 мин.
В России внедрили систему общения дорожников с водителямиВ Челябинской и Курганской областях
В Челябинской и Курганской областях была запущена первая в России система для общения дорожников с водителями на федеральных трассах. Совместная разработка Управления дорог «Южный Урал» и Челябинского государственного университета призвана улучшить безопасность и комфорт на дорогах, а также упростить работу дорожных служб.
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Система представляет собой дорожного помощника, включающего чат-бот, мобильное приложение для Android и внутренний интерфейс для дорожников. Она оснащена элементами искусственного интеллекта, которые позволяют быстро и эффективно обрабатывать обращения водителей.
Водители могут подключиться к системе бесплатно через Telegram или мобильное приложение. С помощью новой платформы можно оперативно сообщить о проблемах на дорогах, узнать информацию о заправках, кафе и других важных объектах на маршруте. Также система информирует о перекрытиях дорог, прогнозах погоды и возможных неблагоприятных явлениях, таких как снегопады или гололед.