В России внедрили систему общения дорожников с водителями

Система представляет собой дорожного помощника, включающего чат-бот, мобильное приложение для Android и внутренний интерфейс для дорожников. Она оснащена элементами искусственного интеллекта, которые позволяют быстро и эффективно обрабатывать обращения водителей.

Водители могут подключиться к системе бесплатно через Telegram или мобильное приложение. С помощью новой платформы можно оперативно сообщить о проблемах на дорогах, узнать информацию о заправках, кафе и других важных объектах на маршруте. Также система информирует о перекрытиях дорог, прогнозах погоды и возможных неблагоприятных явлениях, таких как снегопады или гололед.