В России внедрили технологию 3D-печати для замены плечевой кости

По словам автора разработки, профессора, начальника кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии, главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, для каждого больного создается индивидуальный имплант на 3D-принтере. Этот имплант, длина которого может достигать 20 сантиметров, позволяет восстановить подвижность руки практически на 100%. Ранее такие травмы вели к инвалидности.

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила академию и встретилась с одним из пациентов, которому провели такую операцию. На счету врачей уже более десяти подобных вмешательств.