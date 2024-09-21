В России внедрили технологию 3D-печати для замены плечевой кости

Опубликовано 21 сентября 2024, 10:241 мин.
В России внедрили технологию 3D-печати для замены плечевой костиТехнология возвращает подвижность после тяжелых травм
Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали уникальную новую замены плечевой кости с использованием 3D-печати. Технология применяется для восстановления пациентов с серьезными повреждениями костей, вызванными минно-взрывными травмами.
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По словам автора разработки, профессора, начальника кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии, главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, для каждого больного создается индивидуальный имплант на 3D-принтере. Этот имплант, длина которого может достигать 20 сантиметров, позволяет восстановить подвижность руки практически на 100%. Ранее такие травмы вели к инвалидности.
Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила академию и встретилась с одним из пациентов, которому провели такую операцию. На счету врачей уже более десяти подобных вмешательств.