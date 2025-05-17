В России
Опубликовано 17 мая 2025, 16:14
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В России внедрят беспилотники в логистику

Обсуждается создание единой цифровой инфраструктуры
В рамках международной выставки HeliRussia 2025 прошла экспертная сессия, посвященная интеграции беспилотных воздушных судов (БВС) в логистические процессы России. Участники обсудили создание архитектуры для развития отрасли и анонсировали конкурс «Аэрологистика 2.0».
В России внедрят беспилотники в логистику

© Ferra.ru

Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев, выступивший модератором дискуссии, заявил, что переход от пилотных проектов к автономной инфраструктуре — ключевое условие для масштабирования беспилотной аэрологистики. Он отметил, что дроны уже сейчас используются как «карманный инструмент» для анализа объектов в энергетике, сельском хозяйстве и дорожном хозяйстве. По его словам, БВС позволяют получать данные с высокой точностью, несмотря на ограниченный охват территории.

Бабинцев подчеркнул, что внедрение беспилотников в экономику — государственная задача. В качестве примеров он привел мониторинг инфраструктуры ТЭК и сельхозугодий, где дроны повышают эффективность решений. Однако для полноценной интеграции требуется развивать нормативную базу и создавать единое «цифровое небо».

Участники сессии также обсудили необходимость технологической и законодательной поддержки отрасли.