В России внедрят биометрию при авиаперелетах

Документ заключили глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и руководитель «Аэрофлота» Сергей Александровский. Технология позволит пассажирам проходить регистрацию на рейс и посадку в самолет без предъявления паспорта.

Как отмечается, использование биометрии направлено на повышение скорости и качества обслуживания в аэропортах. При этом для граждан сохраняется возможность выбора: они смогут пользоваться либо новой технологией, либо традиционным способом с документами.

Напомним, что россияне теперь могут зарегистрировать подтверждённую биометрию без посещения банковских отделений. Новая услуга позволяет вызвать сотрудника банка на дом или в офис для записи биометрических данных.