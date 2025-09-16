В России запустили выездную регистрацию биометрии

Процедура осуществляется через сайт Центра биометрических технологий и является бесплатной. Курьер проверяет паспорт и СНИЛС, после чего делает фотографию и записывает образец голоса. Сотрудник банка несёт полную ответственность за достоверность вносимых в систему сведений.

Полученные таким способом данные имеют подтверждённый уровень, аналогичный регистрации в отделении банка. Это предоставляет доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы.

Ранее стало известно, что в российских магазинах начнут тестировать систему подтверждения возраста с помощью биометрии. Это позволит покупателям приобретать товары с возрастными ограничениями через кассы самообслуживания без предъявления документов.