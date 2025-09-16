В России запустили выездную регистрацию биометрии

Опубликовано 16 сентября 2025, 14:501 мин.
В России запустили выездную регистрацию биометрииУслуга доступна бесплатно
Россияне теперь могут зарегистрировать подтверждённую биометрию без посещения банковских отделений. Новая услуга позволяет вызвать сотрудника банка на дом или в офис для записи биометрических данных.
Процедура осуществляется через сайт Центра биометрических технологий и является бесплатной. Курьер проверяет паспорт и СНИЛС, после чего делает фотографию и записывает образец голоса. Сотрудник банка несёт полную ответственность за достоверность вносимых в систему сведений.
Полученные таким способом данные имеют подтверждённый уровень, аналогичный регистрации в отделении банка. Это предоставляет доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы.
Ранее стало известно, что в российских магазинах начнут тестировать систему подтверждения возраста с помощью биометрии. Это позволит покупателям приобретать товары с возрастными ограничениями через кассы самообслуживания без предъявления документов.