В России запустят подтверждение возраста по биометрии в магазинах

Опубликовано 04 сентября 2025, 23:541 мин.
В России запустят подтверждение возраста по биометрии в магазинахПилотный проект стартует осенью
Осенью 2025 года в российских магазинах начнут тестировать систему подтверждения возраста с помощью биометрии. Это позволит покупателям приобретать товары с возрастными ограничениями через кассы самообслуживания без предъявления документов.
© Ferra.ru
Пилотный проект будет запущен в Москве на базе одной из крупных торговых сетей. Сервис предназначен для покупки любой продукции, требующей возрастного подтверждения, например, алкогольной или табачной продукции.
По данным Центра биометрических технологий, система поможет сократить время обслуживания и освободить персонал от необходимости проверки документов. Покупатели сохранят возможность выбора между традиционным предъявлением паспорта и биометрической идентификацией.
Ранее в Рязани стартовало тестирование системы биометрической оплаты проезда в наземном транспорте. Первые троллейбусы с биотерминалами Сбера вышли на маршрут 16А, который ежедневно перевозит около 1500 пассажиров.