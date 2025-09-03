В Рязани запустили оплату проезда в наземном транспорте с помощью биометрии

Это первый в России проект такого рода для наземного городского транспорта. Испытания продлятся до октября 2025 года, после чего будет принято решение о возможном расширении технологии на другие регионы.

Новые терминалы интегрированы в единую систему оплаты проезда, что позволяет перевозчикам получать полную статистику поездок. Пассажиры могут оплачивать проезд без банковской карты или проездного билета — достаточно просто улыбнуться камере.

Биометрическая оплата занимает всего несколько секунд, что особенно важно в часы пик. Технология обеспечивает безопасность — биометрические данные невозможно потерять или передать, а система распознавания защищена от мошенничества с использованием фотографий или видео.