В России внедрят цифровой рубль в федеральный бюджет

В основе документа лежит идея открытия специального счета цифрового рубля для Федерального казначейства. Этот счет будет обслуживаться бесплатно и работать под управлением Банка России, который выступает оператором платформы цифрового рубля. Такой подход позволит участникам казначейской системы проводить операции с цифровой валютой.

В 2025 году планируется начать ограниченное применение цифрового рубля для части расходов федерального бюджета. Пилотный проект запланирован на октябрь этого года, при этом правительство и Центробанк согласуют перечень расходов, которые можно будет оплачивать в новой форме.

С 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех операций с федеральным бюджетом. А с середины 2027 года новая технология распространится на региональные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды. Важной особенностью станет автоматическая конвертация цифрового рубля в безналичные деньги, а использование его гражданами и компаниями останется добровольным.