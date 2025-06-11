В России
Опубликовано 11 июня 2025, 21:30
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В России внедрят цифровой рубль в федеральный бюджет

Пилотный запуск запланирован уже на октябрь 2025 года
В России на федеральном уровне началась подготовка к внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает поэтапное использование цифрового рубля для расчетов и контроля за движением бюджетных средств.
В России внедрят цифровой рубль в федеральный бюджет
© Банк России

В основе документа лежит идея открытия специального счета цифрового рубля для Федерального казначейства. Этот счет будет обслуживаться бесплатно и работать под управлением Банка России, который выступает оператором платформы цифрового рубля. Такой подход позволит участникам казначейской системы проводить операции с цифровой валютой.

В 2025 году планируется начать ограниченное применение цифрового рубля для части расходов федерального бюджета. Пилотный проект запланирован на октябрь этого года, при этом правительство и Центробанк согласуют перечень расходов, которые можно будет оплачивать в новой форме.

С 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех операций с федеральным бюджетом. А с середины 2027 года новая технология распространится на региональные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды. Важной особенностью станет автоматическая конвертация цифрового рубля в безналичные деньги, а использование его гражданами и компаниями останется добровольным.