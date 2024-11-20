В России
Опубликовано 20 ноября 2024, 16:15
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В России внедрят цифровую платформу для безопасности транспорта

Эксперимент стартует в двух областях
В Калининградской и Нижегородской областях начнется тестирование новой цифровой платформы Федеральная навигационно-информационная система (ФНИС), которая поможет улучшить безопасность и качество пассажирских перевозок. Об этом сообщили на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России».
В России внедрят цифровую платформу для безопасности транспорта

© Ferra.ru

ФНИС разработана АО «ГЛОНАСС» совместно с Минтрансом РФ на основе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Она позволит получать более точные данные о маршрутах и графике движения общественного транспорта, что повысит удобство для пассажиров и эффективность работы транспортной системы.

Как отметил Александр Рольбинов, заместитель председателя правительства Калининградской области, новая система создаст комфортные условия для жителей региона и повысит безопасность поездок. Платформа также станет инструментом контроля за пассажирскими перевозками.

В Нижегородской области цифровую платформу планируют использовать не только в транспорте, но и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель губернатора Сергей Морозов подчеркнул, что сотрудничество с АО «ГЛОНАСС» будет направлено на развитие технологий в навигации и реализации инновационных проектов.