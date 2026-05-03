В России внедрят домашний мониторинг здоровья

03 мая 2026, 13:06
В России внедрят домашний мониторинг здоровьяДля пожилых и хронических больных
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил о планах партии к 2030 году обеспечить массовый доступ к технологиям домашнего наблюдения за здоровьем. Речь идет о пациентах с хроническими болезнями, пожилых людях и группах риска. Эти предложения войдут в технологический раздел народной программы, пишет ТАСС.
В инициативах говорится о создании единой цифровой среды пациента на базе национальной платформы «Здоровье». Она объединит электронную медицинскую карту, результаты анализов, назначения врачей и телемедицинские консультации. Также партия предлагает поддерживать разработки нейроимплантов, сенсорных устройств, умных протезов и средств реабилитации.
Галина Волкова, основатель группы «Ортомода», обратила внимание на рост детской инвалидности на 29% за последние три года. Она считает необходимым организовать партийный контроль за мерами по профилактике детской инвалидности и улучшению качества жизни детей с особенностями развития.