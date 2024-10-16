В России внедрят гибридную лазерно-дуговую сварку на судостроении

Гибридная сварка сочетает лазерную и электрическую дуги, действующие одновременно, что увеличивает как производительность, так и качество конструкций. По словам Вячеслава Осипова, заместителя директора Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ, внедрение данной технологии в российское судостроение долгое время сдерживалось отсутствием необходимых нормативных документов.

Установка уже передана на Онежский судостроительно-судоремонтный завод и готова к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что проект запустится в четвертом квартале этого года. Оборудование разработано по отечественной технологии и адаптировано под специфические требования судостроительной отрасли, что позволяет сократить производственные затраты. В дальнейшем планируется усовершенствование технологии и её распространение на другие предприятия, добавил Осипов.