В России
Опубликовано 16 октября 2024, 18:57
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В России внедрят гибридную лазерно-дуговую сварку на судостроении

Новая установка повысит производительность до шести раз
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) сообщили, что специалисты научно-образовательной лаборатории вуза впервые в России подготовили к эксплуатации установку для гибридной лазерно-дуговой сварки. Разработка позволит значительно повысить производительность работ на судостроительных предприятиях.
В России внедрят гибридную лазерно-дуговую сварку на судостроении

© Ferra.ru

Гибридная сварка сочетает лазерную и электрическую дуги, действующие одновременно, что увеличивает как производительность, так и качество конструкций. По словам Вячеслава Осипова, заместителя директора Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ, внедрение данной технологии в российское судостроение долгое время сдерживалось отсутствием необходимых нормативных документов.

Установка уже передана на Онежский судостроительно-судоремонтный завод и готова к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что проект запустится в четвертом квартале этого года. Оборудование разработано по отечественной технологии и адаптировано под специфические требования судостроительной отрасли, что позволяет сократить производственные затраты. В дальнейшем планируется усовершенствование технологии и её распространение на другие предприятия, добавил Осипов.