В России внедрят ИИ для автоматизации внешней торговли

В России создают систему для автоматизации анализа импортных и экспортных операций. Разработкой занимается Научно-образовательный центр ФНС и МГТУ им. Баумана. В основе технологии лежат искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение.

Система способна самостоятельно определять ключевые параметры товаров: наименования, стандарты качества и условия логистики. Это позволит повысить эффективность контроля международной торговли и формирования цен. Ожидается, что результативность возрастет примерно на 70%.

В настоящее время анализ таможенных деклараций проводится специалистами вручную. Это осложняет детальную проверку больших объемов информации. Например, одно и то же наименование пункта пропуска может иметь разные варианты написания.

Как пояснил директор НОЦ ФНС и МГТУ Алексей Бородулин, такие расхождения возникают из-за различий в форматах информационных систем или могут быть следствием ошибок.