В России
Опубликовано 17 июля 2026, 09:51
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В России внедрят новые технологии для контроля инфекционных угроз

Системы надзора и прогнозирования обновят к 2030 году
Российские ведомства подготовят меры для предотвращения заноса и распространения опасных инфекционных заболеваний. За реализацию программы будут отвечать Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и другие структуры, пишет ТАСС.
В России внедрят новые технологии для контроля инфекционных угроз

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Первые результаты работы ожидаются в 2027 году, после чего ведомства должны будут ежегодно предоставлять отчеты. До 2030 года планируется внедрить новые технологии санитарно-эпидемиологического надзора и прогнозирования распространения инфекций.

В рамках проекта создадут и будут развивать информационные системы для анализа больших массивов данных. Они должны помочь отслеживать возбудителей социально значимых, особо опасных, новых и возвращающихся инфекций, а также повысить готовность к биологическим угрозам.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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