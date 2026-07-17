В России внедрят новые технологии для контроля инфекционных угроз

Первые результаты работы ожидаются в 2027 году, после чего ведомства должны будут ежегодно предоставлять отчеты. До 2030 года планируется внедрить новые технологии санитарно-эпидемиологического надзора и прогнозирования распространения инфекций.

В рамках проекта создадут и будут развивать информационные системы для анализа больших массивов данных. Они должны помочь отслеживать возбудителей социально значимых, особо опасных, новых и возвращающихся инфекций, а также повысить готовность к биологическим угрозам.