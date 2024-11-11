В России впервые ИИ будет переводчиком на IV Конгрессе молодых ученых

Синхронный перевод на нескольких языках

На IV Конгрессе молодых ученых искусственный интеллект (ИИ) впервые будет использоваться для синхронного перевода. Это нововведение позволит сделать мероприятия доступными для участников на четырех языках: русском, английском, китайском и французском. Технология перевода пока находится в тестовом режиме, однако в будущем планируется расширить её использование на другие международные события.