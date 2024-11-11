В России впервые ИИ будет переводчиком на IV Конгрессе молодых ученых

Опубликовано 11 ноября 2024, 20:451 мин.
В России впервые ИИ будет переводчиком на IV Конгрессе молодых ученыхСинхронный перевод на нескольких языках
На IV Конгрессе молодых ученых искусственный интеллект (ИИ) впервые будет использоваться для синхронного перевода. Это нововведение позволит сделать мероприятия доступными для участников на четырех языках: русском, английском, китайском и французском. Технология перевода пока находится в тестовом режиме, однако в будущем планируется расширить её использование на другие международные события.
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По словам советника президента РФ Антона Кобякова, успешный опыт применения ИИ в переводах на этом Конгрессе будет масштабирован и использован на других мероприятиях, что обеспечит комфортное взаимодействие с зарубежными гостями. Участники смогут выбрать язык перевода с помощью QR-кодов, размещенных в залах деловой программы.
IV Конгрессе молодых пройдет 27−29 ноября на федеральной территории Сириус.