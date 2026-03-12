В России впервые отредактировали геном пшеницы методом CRISPR-Cas

Опубликовано 12 марта 2026, 19:311 мин.
В России впервые отредактировали геном пшеницы методом CRISPR-CasНовая технология помогла увеличить количество зерен в колосе
Специалисты Сколковского института науки и технологий впервые в России применили технологию редактирования генома CRISPR-Cas для пшеницы. Метод позволяет вырезать, заменять и вставлять фрагменты генетического кода. В ходе эксперимента ученые получили несколько мутантных линий растений с различными генетическими изменениями.
Работа была связана с геном, который по аналогии с рисом отвечает за термочувствительную мужскую стерильность. Из-за сложной генетической структуры культуры сформировалась целая коллекция мутантов. У части образцов изменилась структура колоса, отметили в институте.
В результате в некоторых растениях увеличилось количество зерен. Если обычно с одного небольшого колоса получают две-четыре зерновки, то у новых форм их число достигает шести. Теперь предстоит проверить, сохранится ли этот признак у следующих поколений при разных температурах.