В России впервые отредактировали геном пшеницы методом CRISPR-Cas

Работа была связана с геном, который по аналогии с рисом отвечает за термочувствительную мужскую стерильность. Из-за сложной генетической структуры культуры сформировалась целая коллекция мутантов. У части образцов изменилась структура колоса, отметили в институте.

В результате в некоторых растениях увеличилось количество зерен. Если обычно с одного небольшого колоса получают две-четыре зерновки, то у новых форм их число достигает шести. Теперь предстоит проверить, сохранится ли этот признак у следующих поколений при разных температурах.