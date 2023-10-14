В России впервые подготовили массив данных о гололеде и изморози в России

Этот архив, основанный на наблюдениях 401 метеостанции, охватывает почти 40 лет и представляет собой важный ресурс для изучения климатических изменений в России. Работа была представлена на конференции «Климат-2023»

Indicator уточняет, что до создания этого массива данных в России не было полноценного архива, содержащего информацию о гололедно-изморозевых явлениях. Новый архив, получивший название "Характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории России", позволит ученым более детально изучать климатические особенности России и разрабатывать решения для снижения воздействия этих явлений на общество и экономику.

Данный массив данных является важным инструментом для комплексных исследований климата и решения прикладных задач, связанных с гололедом и изморозью. Его создание позволит более эффективно прогнозировать и бороться с последствиями этих метеорологических явлений.