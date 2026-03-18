В России впервые провели операцию на аорте с дополненной реальностью

Опубликовано 18 марта 2026, 16:52
В России впервые провели операцию на аорте с дополненной реальностьюТехнологию применили при сложном вмешательстве
В Оренбургской областной больнице имени Войнова впервые в стране провели операцию на аорте с использованием дополненной реальности. Хирурги Алексей Чумаков и Дмитрий Демин применили технологию при лечении аневризмы артериального сосуда.
Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, ранее врачи уже использовали цифровых помощников во время других вмешательств, но на аорте такая методика опробована впервые. Операции на этом сосуде считаются сложными из-за индивидуальных особенностей анатомии пациентов. Дополненная реальность позволяет хирургам лучше ориентироваться и снижает риск ошибок.
Специальные очки проецируют точную цифровую карту, накладывая ее на операционное поле. Это делает ход вмешательства более безопасным и быстрым. В больнице отметили, что технология, которую называют «прозрачной хирургией», дополняет опыт и знания врачей. По словам главы региона, успех оренбургских специалистов открывает новые возможности для проведения сложных операций.