В России впервые с начала XX века обнаружили обитателя тропических морей

Этот случай стал редкостью, так как обитатели тропических морей не встречаются в этих водах. По данным института, это уже второй такой случай в истории. Первый раз такую рыбу заметили в заливе Петра Великого еще в начале XX века.

Пойманный экземпляр рыбы был зарегистрирован в прибрежных водах, всего в 3 километрах к северу от протоки озера Ильинское на острове Кунашир. Сейчас, ученые из сахалинского филиала ВНИРО проводят исследование этого уникального экземпляра, и ожидается, что в скором времени будет представлено полное научное описание этой находки.