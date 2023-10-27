В России впервые с начала XX века обнаружили обитателя тропических морей

В России впервые с начала XX века обнаружили обитателя тропических морейЭто второй такой случай в истории
В сахалинском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали, что на острове Кунашир, в самом южном участке Курильских островов, рыболовная компания совершила поимку в свои сети – индо-тихоокеанского парусника, вид обитающий в тропиках, пишет ТАСС.
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Этот случай стал редкостью, так как обитатели тропических морей не встречаются в этих водах. По данным института, это уже второй такой случай в истории. Первый раз такую рыбу заметили в заливе Петра Великого еще в начале XX века.
Пойманный экземпляр рыбы был зарегистрирован в прибрежных водах, всего в 3 километрах к северу от протоки озера Ильинское на острове Кунашир. Сейчас, ученые из сахалинского филиала ВНИРО проводят исследование этого уникального экземпляра, и ожидается, что в скором времени будет представлено полное научное описание этой находки.